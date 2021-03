Polexit możliwy? Leszek Miller zabrał głos. "Kolizja międz UE, a PiS-em"

Leszek Miller w programie "Tłit" Wirtualnej Polski został zapytany o to, czy boi się o losy Polski w Unii Europejskiej po tym, jak premier Mateusz Morawiecki zapowiedział złożenie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wyroku TSUE. - Uważam, że to jest kolejny krok na drodze pełzającego Polexitu - odpowiedział były premier. - Takie jawne już lekceważenie orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest sygnałem, że polskie władze nie mają zamiaru przestrzegać europejskiego prawa - powiedział Leszek Miller i dodał, że to może się skończyć m.in. dotkliwymi karami finansowymi dla Polski. - Ja uważam, że w tej chwili nie ma kolizji między traktatami a Konstytucją - powiedział premier. Na koniec wyjaśnił jeszcze, że "kolizja jest między UE, a PiS-em".