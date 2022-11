Polak stracił życie na wojnie w Ukrainie

"Grupa, w której znajdowali się Polacy, wyszła na zwiad i trafiła na czołg, który zaczął do nich strzelać. Kilku żołnierzy raniły odłamki pocisku pancernego. Gdańszczanin był najciężej ranny. Zmarł podczas próby przetransportowania go na noszach do punktu medycznego" - opisuje wydarzenia z 10 listopada dziennikarz Onetu Marcin Wyrwał.