Polak przeniósł koronawirusa Korei. Przyleciał LOT-em do Seulu

Korea Płd. uznawana jest za kraj, który świetnie radzi sobie ograniczeniem epidemii koronawirusa. To dzięki masowym testom na obecność wirusa , narzędziom do śledzenia aktywności osób zarażonych i szybkiej ich izolacji. Dowodzi tego również przypadek pierwszego Polaka, który w tym kraju okazał się nosicielem koronawirusa.

30-letni mężczyzna z Polski najprawdopodobniej zakaził się jeszcze przed podróżą. Przyleciał do Seulu w połowie marca i na lotnisku nie miał żadnych objawów. Koronawirusa zdiagnozował dopiero test, który przeprowadza się wszystkim obcokrajowcom przybywającym do na lotnisko Seul-Inczon. Zanim jednak nadeszły wyniki mężczyzna bez skrępowania i zupełnie nieświadomy grożącej mu choroby zwiedzał Seul.

- Po pozytywnym wyniku wstrzymano odprawę pasażerów LOT powracających do Warszawy. Załoga została poddana dochodzeniu epidemiologicznemu w stacji medycznej na lotnisku. Samolot wyleciał bez zabierania pasażerów - relacjonował koreański portal Daum.

Koronawirus. Tak śledzą chorych w Korei

Co ciekawe, władze dystryktu Yongsan (dzielnica Seulu) podały do wiadomości publicznej bardzo szczegółowe dane, o tym, gdzie przebywał zarażony. To rutynowe ostrzeżenie dla innych mieszkańców Seulu, a także współpasażerów lotu Polaka. Raport pokazuje, z jaką dokładnością śledzeni są potencjalni chorzy.