Połączyć historię z muzyką, czyli projekt Filharmonii w Szczecinie pt. "(Nie)przypadkowe historie. Szczecińskie wydarzenia lat 80."

Projekt Michała Jacaszka i Stefana Wesołowskiego (Jacaszek/Wesołowski), od którego rozpoczęła się współpraca szczecińskich i gdańskich artystów, powstał w Gdańsku z myślą o pokoju, wolności i niesamowitym otoczeniu miasta, w którym mieszkańcy wierzą w sens zmieniania świata na lepsze. W 2017 roku miała miejsce jego pierwsza odsłona, zaprezentowana w ramach festiwalu "Solidarity of Arts". Po 4 latach autorzy spotkali się w Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie aby na jej scenie zaprezentować drugą część opowieści o pozostających wciąż aktualnych marzeniach sprzed lat. "Composition 1" to kolejne rozwinięcie tego niezwykłego projektu muzycznego, który nie tylko bezpośrednio nawiązuje w swojej wymowie do wydarzeń historycznych, ale także jest unikatowym i nowoczesnym utworem muzycznym.