Połączenie Orlenu z Lotosem coraz bliżej. Rok 2019 będzie przełomowy

- Musimy gonić Europę, nie mamy czasu - mówi w rozmowie z Wirtualną Polską Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen. Przekonuje, że plan połączenia Orlenu z Lotosem jest realny i aktualny. W Europie wielkie koncerny już dawno połączyły się z mniejszymi podmiotami. Teraz czas na Polskę – mówi Obajtek.

Połączenie Orlenu z Lotosem jest coraz bliższe. W 2019 roku proces najpewniej przyśpieszy. To właśnie w przyszłym roku w sprawie powinna wypowiedzieć się Komisja Europejska, to w przyszłym roku będzie dokładna mapa działań w tej sprawie.

- Przyjęliśmy bardzo ambitny termin, ale nie wierzę w procesy, które się rozciągają. Taki proces musi być sprawnie i szybko przeprowadzony. Nie ma czasu na rozciąganie akwizycji, przejmowanie kapitału. Musimy gonić Europę, nie mamy czasu. Taki proces jak połączenie Orlenu z Lotosem powinien był być przeprowadzony 20 lat temu, inne kraje mają już to za sobą. W tej chwili mamy już odpowiednie kancelarie, mamy analizy, prowadzimy rozmowy. Mamy do czynienia z ekspertami w Unii Europejskiej - mówi Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen. Z prezesem PKN Orlen rozmawialiśmy podczas Kongresu 590.

- Chcemy uzyskać zgodę do połowy 2019 roku. Sam proces przejęcia kapitałowego w pewnej części chcemy zorganizować w drugiej części 2019 roku. Jest to ambitny plan, to przyznaję. Nie ma innego wyjścia Będziemy wiecznie biadolić? Będziemy czekać kolejne 20 lat? Nie. Węgierski MOL, brytyjski BP, brytyjsko-holenderski Shell, czy francuski Total mają te procesy za sobą. Nikt tam nie czekał. Rafinerie takie jak Lotos w Europie już dawno zostało połączone z innymi firmami - dodaje Obajtek.