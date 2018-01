Polacy założyli biznes w Norwegii i wywołali trzy afery. Niesamowita reakcja lokalnych urzędników

Niechcący dokonali dwóch poważnych przestępstw skarbowych, podłączyli się na lewo do prądu, na dodatek rozpoczęli remont bez papierów. Norwescy urzędnicy mieli pełne prawo puścić z torbami początkujących polskich przedsiębiorców. W gminie uznano jednak, że "robią więcej dobrego niż złego" i trzeba im pomóc.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Założył firmę w Norwegii, wtedy przekonał się ile brakuje, aby Polska była przyjazna przedsiębiorcom (Facebook.com, Fot: Artur Paszczak)

Hen na północy Norwegii kupili zrujnowaną fabrykę przetworów z dorsza i zrobili w niej ośrodek wypoczynkowy. Tak zaczyna się historia dwójki polskich przedsiębiorców, która postawiła na baczność urzędników norweskiej gminy Skjervoy.

Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie, dlaczego wasza firma nie ma konta bankowego, przez które możemy rozliczyć podatek. Dlaczego czterokrotnie przekroczyliście limit wpłat gotówkowych, co jest poważnym naruszeniem przepisów podatkowych - tak mniej więcej brzmiało pismo z norweskiego urzędu skarbowego domagającego się wyjaśnień w sprawie inwestycji polskich przedsiębiorców. - Jak dotarło do mnie, co nawywijaliśmy to pomyślałem: koniec, idziemy do norweskiej ciupy - wspomina Artur Paszczak, współwłaściciel Lyngen Outdoor Center. Dziś już opowiada o przygodzie z uśmiechem na twarzy.

Bo z tym kontem to było tak: z lektury urzędowych poradników dwaj wspólnicy zrozumieli tyle, że aby zarejestrować firmę trzeba mieć konto bankowe. Jednocześnie, aby założyć konto bankowe trzeba mieć firmę. No i weź to załatw. Paszczak przyznaje, że rozpoczynając działalność w 2014 roku z radości działali na wariackich papierach. Lyngen i wyspa Uloya mieści na końcu świata, gdzie nawet nie diabeł, lecz dorsze i orki mówią dobranoc. Kto by tu pilnował formalności, najpierw trzeba przetwać w surowym klimacie - wydawało się przedsiębiorcom.

Jednak norweski urząd podatkowy połapał się, że podany w formularzu rejestracyjnym numer konta bankowego to przypadkowy ciąg cyfr. Tymczasem ośrodek już od tygodni przyjmował gości i przyjmując spore sumy w gotówce. - Miotałem się, nie wiedziałem jak z tego wybrnąć, aż w końcu nasz norweski sąsiad, pan Oysten poradził mi: chłopaki najlepiej powiedzcie prawdę, może zrozumieją - opowiada przedsiębiorca.

Spodziewając się surowej kary, wysłał szczere wyjaśnienie do urzędu. Nadeszła odpowiedź: Zatem nasze ustalenia się potwierdzają. Nie macie konta bankowego. Na razie nie będziemy was karać, macie prawo do pierwszego błędu. Prosimy zrobić porządek, za sześć miesięcy będzie kontrola - wynikało z urzędowego pisma.

Prawo do pierwszego błędu

To nie koniec perypetii. Wyprzedzając urzędowe zgody Polacy podłączyli się również do prądu. Nie zamierzali kraść. Jednak zamiast rachunku, przyszedł wysłannik firmy energetycznej z nożycami i przeciął kable. Za nielegalne podłączenie się do energii grozi kara rzędu 260 tys. zł. Kolejna afera wybuchła, kiedy gminny urzędnik ze zdjęć satelitarnych dopatrzył się, że rozpoczęto remont zrujnowanych zabudowań fabryki i sąsiednich domków. Potencjalna kara po raz trzeci groziła upadkiem nowo utworzonej firmy.

Wreszcie sprawa samowolnej działalności przedsiębiorców stanęła na forum rady gminy Skjervoy. Dodajmy, że informacje docierały do władz z opóźnieniem, ponieważ ośrodek znajduje się trzy godziny jazdy samochodem od reszty cywilizacji, a po drodze trzeba pokonać kawałek morza.

- Polacy inwestorami? Jedyni jakich znam malowali mi dom - dziwił się jeden z urzędników. Norwegom podobało się, że ośrodek ściąga do gminy zagranicznych turystów. Nie tylko wędkarzy, ale też narciarzy skiturowych, turystów górskich, miłośników obserwacji wielorybów i zorzy polarnej. Po dyskusji uznano, że choć samowola czyni wielkie zamieszanie, to "Polacy robią więcej dobrego, niż złego", ponadto "mają prawo do pierwszego błędu".

Facebook.com Podziel się

Norweski sen

Urzędnicy uzgodnili, że miejscowy elektryk już zgodnie z formalnościami podłączy firmę do sieci energetycznej. A szef lokalnej firmy budowlanej, odłoży na chwilę większe kontrakty i przeprowadzi remont zgodnie z przepisami. Firma zatrudni też norweską księgową, która wyprowadzi rozliczenia na prostą. - Rachunek za wszystkie usługi sięgał kilkuset tysięcy złotych. Do dziś nie zarobiliśmy na inwestycji złotówki. Wiem, że to wszystko brzmi jak bajka, ale czuję satysfakcję z samej możliwości pracy w tak przyjaznym miejscu - podsumowuje Paszczak. Dodaje, że od tamtej pory wzorowo prowadzi biznes i płaci podatki. Jego firma otrzymała dotację z budżetu gminy. Zainwestował w nią rządowy fundusz promujący innowacyjne przedsięwzięcia.