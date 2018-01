Pokłócił się z dziewczyną, więc złamał osiedlowy szlaban. Policja pokazała wideo

Staranował go ciałem. W ten sposób wandal dokonał zniszczeń na blisko 800 zł. Po miesiącu poszukiwań policja ujawniła nagranie z monitoringu.

Policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Przeciwko Mieniu Komendy Miejskiej Policji w Elblągu, wyjaśniają sprawę zniszczenia szlabanu na ulicy Gwiezdnej w Elblągu. Do zdarzenia doszło w nocy z 25 na 26 grudnia 2017 r. Na opublikowanym filmie widać jak mężczyzna taranuje ciałem ramie szlabanu i odchodzi - informuje serwis komendy w Elblągu .

Prawdopodobnie dokonał tego po kłótni z dziewczyną, która mu towarzyszyła. W ten sposób wandal dokonał zniszczeń na blisko 774 zł. Mężczyźnie grozi za to do 5 lat więzienia. Policjanci zwracają się do mieszkańców Elbląga o pomoc w ustaleniu tożsamości mężczyzny. Osoby, które widziały przebieg zdarzenia lub znają sprawców proszone są o kontakt.