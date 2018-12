Pogrzeb prezydenta Busha. Zmarły prezydent zaplanował swoje pożegnanie

Prezydenci Duda i Wałęsa reprezentują Polskę na oficjalnym pogrzebie George’a H.W. Busha w Waszyngtonie. Były prezydent spocznie jednak w rodzinnym Teksasie. Wielodniowa ceremonia została drobiazgowo zaplanowana jeszcze za życia Busha, i to z jego udziałem.

Waszyngton, podobnie jak całe Stany Zjednoczone, pogrążony jest w żałobie po George’u H.W. Bushu, 41. prezydencie USA zamarłym 30 listopada. Flagi na budynkach publicznych opuszczono do połowy masztów. Trumna z ciałem amerykańskiego przywódcy przyleciała do stolicy na pokładzie prezydenckiego samolotu i wystawiona została w rotundzie na Kapitolu.

Ceremonie państwowe odbywają się zgodnie z liczącym 138 stron planem. W tej części pożegnania udział wezmą prezydenci Duda i Wałęsa oraz wielu przywódców z całego świata. Każdy szczegół jest dopracowany, od wyjścia z siedziby Kongresu, przez procesję do Narodowej Katedry, gdzie miejsce mają uroczystości religijne, aż po podróż do bazy lotniczej Andrews, z której samolot przetransportuje trumnę zmarłego prezydent z powrotem do Teksasu. George H.W. Bush zostanie pochowany w rodzinnym stanie dopiero 6 listopada na terenie biblioteki prezydenckiej jego imienia w obecności najbliższych.