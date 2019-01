Pogrzeb Pawła Adamowicza. Jest już trasa konduktu żałobnego

Pojawiły się nowe informacje ws. pogrzebu Pawła Adamowicza. Poznaliśmy trasę konduktu żałobnego, który będzie podążać za trumną prezydenta Gdańska. Adamowicz zostanie pochowany w sobotę w Bazylice Mariackiej.

Uroczystości rozpoczną się w czwartek o godz. 15 sesją w Dworze Artusa z udziałem radnych miejskich wszystkich kadencji od 1990 r. Od godz. 17 w Europejskim Centrum Solidarności zostanie wystawiona trumna. W tym miejscu będzie również można wpisać się do księgi kondolencyjnej. Jak powiedziała Aleksandra Dulkiewicz, komisarz Gdańska, jest to miejsce, które Adamowicz "nie tylko ukochał, lecz również powstało, dzięki jego uporowi".

To właśnie z tego miejsca w piątek o godz. 17 wyruszy pochód, który odprowadzi trumnę z ciałem prezydenta ulicami Gdańska do Bazyliki Mariackiej. Już wiadomo, że trasa przemarszu została zaplanowana w ten sposób, że uwzględni miejsca ważne zarówno dla Pawła Adamowicza jak i jego rodziny, jak również dla mieszkańców Gdańska.

Chodzi m.in. o I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku, którego Adamowicz był absolwentem, czy o Łagiewniki, gdzie wychowywał się prezydent. - Dojdziemy do Targu Drzewnego, do pomnik króla Jana III Sobieskiego, do miejsca, gdzie wykuwała się nasza wolność - tłumaczyła Dulkiewicz.

Następnie kondukt żałobny przejdzie ulicą Pańska, Węglarska, Piwna tak, by dostać się do Bazyliki Mariackiej, gdzie będą odbywać się główne uroczystości pogrzebowe. O godz. 12 w sobotę zostanie odprawiona tam msza., wejście do świątyni będzie możliwe od godziny 10. Jak podkreśliły władze Gdańska, na pogrzeb są zaproszenie wszyscy mieszkańcy Gdańska, jednak z racji tego, ze nie wszyscy zmieszczą się do Bazyliki, na m.in. Długim Targu zostaną dodatkowo wystawione głośniki.