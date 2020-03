Pogoda zaskakuje. Bardzo wysokie temperatury na wschodzie Europy – 27 stopni na Krymie!

Zima 2019/20, która w meteorologii obejmuje trzy miesiące: grudzień, styczeń i luty, zapisała się w tym roku w Polsce jako najcieplejsza w historii pomiarów. Podobna sytuacja miała miejsce w Europie Wschodniej i Północnej, jednak tam odchylenie temperatury od normy było jeszcze wyższe niż w naszym kraju.

Zapewne pamiętamy zdjęcia z Moskwy, gdzie na przełomie grudnia i stycznia, z powodu wyjątkowego ciepła i braku pokrywy śnieżnej, przywieziono masy sztucznego śniegu, aby choć trochę zachować świąteczno-noworoczny klimat w miesicie, które zimą kojarzy się z silnymi mrozami i śnieżycami. Marzec nie zamierza przerywać trendu ciepłych miesięcy. W Polsce temperatura coraz śmielej zaczyna osiągać i przekraczać 10 stopni, a to nic w porównaniu z tym, co dzieje się na wschodzie Europy.

Pogoda na wschodzie Europy bije rekordy ciepła

Za przyczynę dużego ocieplenia na wschodzie Europy należy uznać płytkie układy niskiego ciśnienia, które przemieszczają się przez zachodnią Ukrainę i Białoruś. Po ich zachodniej stronie napływa nieco chłodniejsze powietrze, dlatego wczoraj na krańcach południowo-wschodnich naszego kraju spadł śnieg, a temperatura na nizinach była niższa niż w poprzednich dniach i oscylowała w okolicach 5-10 stopni. Po wschodniej stronie niżu następuje natomiast adwekcja zdecydowanie cieplejszego powietrza z południa i południowego-wschodu. Jednym z najcieplejszych miejsc w Europie był w środę Krym – w Symferopolu, przy pogodnym niebie, temperatura wzrosła aż do 27 stopni! Dla porównania, powinna ona obecnie wynosić ok. 6-7 stopni. Bardzo ciepło zrobiło się również w głębi Ukrainy – w Charkowie było 17 stopni, w Odessie 14 stopni, a w Kijowie 12 stopni. Na tym jednak się nie skończy, ponieważ adwekcja ciepła będzie postępować dalej. Dlatego dziś w stolicy Ukrainy temperatura maksymalna może wzrosnąć do 15-16 stopni, a na wschodzie kraju do 20 stopni! Anomalne ciepło zacznie robić się również na południu Rosji. Od piątku do niedzieli wiosna zapanuje nawet Moskwie, gdzie zamiast mrozu i śniegu będzie aż 10-12 stopni. W przyszłym tygodniu temperatura powinna nieco spaść, ale nadal pozostanie na dość wysokim poziomie.

Pogoda w Polsce

Co do Polski, to tutaj pogoda pozostanie, przynajmniej przez kolejny tydzień, bardzo kapryśna. Często będzie się chmurzyć, padać i nie ma co liczyć na wiele słonecznych dni. Temperatura do końca pierwszej dekady marca balansować ma w ciągu dnia w przedziale 4-11 stopni, natomiast nocami przewidujemy od -2 do 4 stopni.