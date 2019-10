Pogoda. Zapowiada się prawdziwy rollercoaster. Najnowsza prognoza na długi weekend

Pogoda na długi listopadowy weekend zapowiada się niezwykle dynamicznie. Najpierw mroźno, ale pogodnie. Potem niebo zasnują chmury, zacznie padać i mocno wiać. W końcu zacznie docierać biskajskie ciepło, które gwałtowni zmieni pogodę.

Pogoda na piątek

W nocy z piątku na sobotę front znad Niemiec nasunie się nad obszar Polski i do rana zdominuje pogodę prawie w całym kraju (poza południowo-wschodnia Polską) przynosząc ze sobą chmury, opady deszczu i porywisty wiatr nawet do 70km/h.

Nad ranem temperatura wahać będzie się w okolicach zera - od 3 w pasie wybrzeża do (-2) w Małopolsce i na Podkarpaciu. Przy gruncie może być o 1-2 stopnie zimniej. Natomiast w ciągu dnia temperatura wskoczy już na plus i termometry wskażą od 7–8 stopni na północy i na wschodzie do 9–10 w zachodniej i południowej Polsce.

Pogoda na sobotę

W związku z obecnością frontu ciepłego cały dzień na przeważającym obszarze kraju (na północy, na zachodzie i w centrum) zapowiada się pochmurny i od czasu do czasu popada deszcz, który w pasie północnym (od woj. zachodniopomorskiego i północnej części lubuskiego po Podlasie) chwilami będzie nico intensywniejszy, bo tutaj w ciągu dnia spadnie od 3 do 6 litrów wody na metr kwadratowy powierzchni.

Na lepszą pogodę będą mogli liczyć mieszkańcy południowo-wschodniej Polski, bo tam będzie w miarę pogodnie i bez opadów. Niestety w całym kraju wzmagał będzie się porywisty wiatr, który w porywach powieje do 60 km/h, a na południu kraju nawet do 70 km/h.

Nad ranem termometry wskażą od 5 stopni na zachodzie do 4 na wschodzie. Natomiast w ciągu dnia odnotujemy od 7–9 stopni na północnym wschodzie do 11–14 na zachodzie i na południu kraju.

Przez cały dzień na przeważającym obszarze kraju będzie pogodnie, dość słonecznie i bez opadów, jedynie w Karpatach i na ich przedgórzu będzie się mocniej chmurzyć i nie wykluczone, że tam od czasu do czasu pokropi słaby deszcz. Dopiero około południa wzdłuż zachodniej granicy pojawi się kolejny front ciepły, który w zachodniej, a po południu także w północnej Polsce przyniesie z sobą chmury i słabe opady deszczu lub mżawki. Niestety, pomimo sprzyjającej aury, to nadal powieje nieco silniejszy wiatr, który w porywach dochodził będzie do 40-60 km/h, a na południu do 70 km/h. W górach pojawi się wiatr fenowy, a nawet nie wykluczone, że przez chwile powieje halny.