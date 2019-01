Pogoda. Wyż Brygida przyniesie diametralne zmiany

Już niedługo zostaną z nami temperatury powyżej 0 stopni C. Synoptycy zapowiadają diametralne zmiany. Nadciąga wyż Brigida. Nawet -20 w nocy, potem sypnie śniegiem.

Po raz kolejny pogoda próbuje uśpić naszą czujność sprowadzając ciepłe i atlantyckie powietrze z zachodu. W ostatnich dniach na termometrach jak na styczeń było ciepło. Zachód skąpany w ciepłej masie notował nawet 8 stopni na plusie, a i wschód, który do tej pory notował same minusy pokazał, że ciepło dotarło i tam.

Zmiana pogody

Objawi się to przede wszystkim spadająca temperaturą, ale także gdzieniegdzie opadami śniegu. Dziś nad Polską północną zaznaczy się strefa wilgoci związana z frontem atmosferycznym, który będzie przesuwał się nad pasem Pomorza oraz Kujawami przynosząc lokalnie umiarkowane i intensywne opady śniegu.

Około południa przelotny śnieg popada także na ziemi łódzkiej oraz na Podlasiu. Po przejściu frontu zaczniemy dostawać się pod wpływ ośrodka wyżowego o wdzięcznym imieniu Brigida. To za jego sprawą niebo (szczególnie wieczorami oraz porą nocną) wypogodzi się.

Temperatury nawet -20

Poza większą ilością rozpogodzeń pojawi się także zjawisko radiacji, a więc wypromieniowania ciepła, które doprowadzi do spadków temperatury do wartości ujemnych. Dzisiejszej nocy na południu Małopolski temperatura spadnie do –8 stopni. W górach termometry wskażą już wartości poniżej –10 stopni. Na Warmii, Mazurach oraz Podlasiu będzie około –5 stopni.