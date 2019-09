Pogoda. Wichura nad Polską. Lecą drzewa, ranny kierowca w Zielonej Górze

Pogoda. Groźne wichury i burze już dają o sobie znać na zachodzie Polski. W Zielonej Górze ranny został kierowca, na którego auto spadł konar. Powalone drzewa zablokowały ulice Wrocławia i Szczecina. IMGW ostrzega: wichura będzie niebezpieczna do wtorku.

Wichura powaliła drzewa również we Wrocławiu, gdzie straż z powodi wiatru wzywno już ponad 100 razy. Zablokowana jest m.in. ul. Borowska, Osobowicka i Powstańców Śląskich - ostrzega gazetawroclawska.pl. Jak informuje serwis mł. bryg. Mariusz Piasecki z dolnośląskiej straży pożarnej najwięcej zgłoszeń napływa z gminy Długołęka.

Pogoda. Ostrzeżenia przed wichurą do wtorku

Jak prognozuje IMGW, maksymalne porywy wiatru spodziewane są w godzinach popołudniowych i będą dochodzić do 100 km/h na Pomorzu, Kujawach, Ziemi Łódzkiej, Mazowszu, Lubelszczyźnie, Podkarpaciu, Ziemi Świętokrzyskiej, w Małopolsce i na Górnym Śląsku. Jeszcze silniej powieje w szczytowych partiach gór, tutaj porywy do 100-150 km/h.

Za sprawą frontów czekają nas też opady deszczu. W województwach północnych (w zachodniopomorskim i pomorskim oraz na Warmii, Mazurach i na Podlasiu) spadnie do 25 l wody na metr kwadratowy.

Wiatr zacznie cichnąć we wtorek rano, ale do wieczora musimy być wciąż przygotowani na podmuchy do 40-60 km/h. Dopiero w środę prędkość wiatru zdecydowanie osłabnie.