Pogoda w weekend. Dużo chłodniej, miejscami przelotnie popada

Sobota z najgorszą aurą na południu

Po ostatnich 20 st. C. w sobotę nie będzie żadnego śladu. Na Podhale wróci wręcz łagodna zima, gdyż słupki rtęci nie przekroczą tam 1 st. C. Cieplej będzie w głębi kraju - 5-8 st. C., a na zachodzie do 9 st. C. Odczucie chłodu dodatkowo potęgować ma dość silny wiatr, w porywach, zwłaszcza w dzielnicach wschodnich, do 55 km/h, a w Tatrach do 80 km/h, co spowoduje tam zawieje i zamiecie śnieżne. W nocy z soboty na niedzielę słabe przymrozki do -3 st. C. prognozujemy wszędzie, poza Wybrzeżem i krańcami zachodnimi.