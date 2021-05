Pogoda w sobotę. Nawałnice z gradem w wielu województwach

W rejonach podgórskich na terenie Karpat na termometrze zobaczymy ok. 12 st. C. Wiatr będzie tam raczej umiarkowany, na Podkarpaciu natomiast osiągnie prędkość do 60 km/h, z kierunków zachodnich i południowych. W czasie burz porywy wiatru wyniosą od 70 km/h do 90 km/h, wysoko w górach do 80 km/h.