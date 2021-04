Pogoda. Nadciąga potężne ocieplenie. W Europie rekordowy upał

Pogoda w Europie wariuje. Kiedy u nas cały czas walczymy z chłodem, na wschód Europy wkracza prawdziwy upał. W Moskwie termometry pokazały we wtorek 21 stopni Celsjusza. Takich temperatur nie było od 140 lat. Na Ukrainie 12 kwietnia termometry wskazały 27 stopni Celsjusza. W Kazachstanie w ostatnich dniach upał sięgnął 33 stopni C. - podaje portal fanipogody.pl.

Nas pogoda jednak ostatnio nie rozpieszczała. Wszystko wskazuje jednak na to, że fala ochłodzenia już się kończy i w Polsce także szykuje się zmiana. Wyraźnego ocieplenia możemy spodziewać się od piątku 16 kwietnia. To wtedy zacznie docierać do nas masa ciepłego powietrza.