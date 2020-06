Pogoda. W Polsce będzie pogodnie i słonecznie. Na chwilę zapomnimy o deszczu

Pogodą jeszcze w sobotę wieczorem zarządzał obszar obniżonego ciśnienia związany z niżem znad Rumunii i z południowego wschodu nad cały obszar środkowej Europy wlewał się zwrotnikowy żar, który sprawił, że prawie w całym kraju (poza północnym wschodem) temperatura przekroczyła 27 stopni Celsjusza, a w zachodniej i południowej Polsce nawet 30. Upalnie było w województwie lubuskim, gdzie przed pojawieniem się popołudniowych burz temperatura podskoczyła nawet do 32 stopni. Wraz ze wzrostem temperatury nie uniknęliśmy również popołudniowych, gwałtownych burz z intensywniejszym (lokalnie ulewnym) deszczem i porywistym wiatrem, które dały się we znaki głównie mieszkańcom zachodniej i południowej Polski.

Pogoda na dziś. Będzie słonecznie i pogodnie

Dominacja wyżu sprawi, że dzisiaj w całym kraju będzie pogodnie i słonecznie, a spływ chłodniejszych mas powietrza znacznie ograniczy wzrost temperatury, czyli pomimo sporej ilości Słońca na termometrach odnotujemy już tylko od 15-17 stopni Celsjusza na północnym wschodzie do 22-24 na zachodzie. Dobrą informacją jest również fakt, że zmiana źródła napływających mas powietrza oraz niższa temperatura zdecydowanie uspokoją atmosferę i na kilka następnych dni (do wtorku włącznie) będziemy mogli zapomnieć o popołudniowych burzach, ulewnym deszczu, porywistym wietrze i gradobiciu. Zatem jak twierdzi ekspert z Cumulusa od dzisiaj do wtorku w całym kraju będzie pogodnie i słonecznie, a temperatura wahać będzie się w przyjemnym przedziale od 19 do 24 stopni Celsjusza.