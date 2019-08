Pogoda w Krakowie. Burza i opady deszczu we wtorek

Pogoda w Krakowie pozostawi dziś wiele do życzenia. Poranek będzie ciepły, ale pochmurny. Po południu aurę zepsuje burza. Grzmieć może do wieczora.

Pogoda w Krakowie. Burza zepsuje plany turystów?

Kraków. Pogoda na najbliższe dni

Pogoda na środę 21 sierpnia: 18-21 st. C, duże zachmurzenie i przelotny deszcz, prędkość wiatru do 22 km/h.

Pogoda na czwartek 22 sierpnia: 13-20 st. C, duże zachmurzenie, prędkość wiatru do 17 km/h.

Pogoda na piątek 23 sierpnia: 13-23 st. C, umiarkowane zachmurzenie, prędkość wiatru do 18 km/h.

Pogoda na sobotę 24 sierpnia: 12-24 st. C, niewielkie zachmurzenie, prędkość wiatru do 23 km/h.

Pogoda na niedzielę 24 sierpnia: 13-28 st. C, niewielkie zachmurzenie, prędkość wiatru do 15 km/h.