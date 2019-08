Pogoda. Trąby powietrzne i grad. W czwartek też burze

Ponad 500 interwencji strażaków po burzach, które przechodzą nad Polskę. Wichura zerwała dachy i uszkodziła linie energetyczne. W okolicach Tarnowa przeszła trąba powietrzna. Synoptycy ostrzegają: w czwartek też może być groźnie.

Pogoda. W czwartek groźnie na północy

Podczas burz w północnej części kraju spadnie do 20 litrów na metr kwadratowy, a wiatr może sięgać w porywach do 60-80 km/h. Na termometrach zobaczymy od 21 st C na Suwalszczyźnie do 27 st. C na Podkarpaciu.