Pogoda. To już koniec lata. Będzie mokro i chłodno

W niedzielę obszar Polski wciąż pozostanie pod wyraźnym wpływem rozległej strefy obniżonego ciśnienia, która obejmuje Europę centralną, południową i częściowo wschodnią. W obszarze wspomnianej zatoki wędrują aktywne ośrodki niżowe przynoszące intensywne opady deszczu. Jeden z tych układów przemieszczał się w sobotę przez obszar naszego kraju przynosząc opady deszczu na południu, zachodzie oraz wschodzie Polski. Niż odsunął się już w kierunku Niemiec, jednak w niedzielę od strony Ukrainy wkroczył następny ośrodek z ciśnieniem spadającym do 994 hPa, który przynosi kolejne opady deszczu o charakterze ciągłym.

Deszczowe chmury opanowały południe, centrum, częściowo wschód i zachód kraju. Do końca niedzieli w wymienionych regionach sumy opadów mogą osiągnąć 20-40 litrów na metr kwadratowy. Obecność chmur i chłodniejszej masy powietrza przynosi także wyraźny spadek temperatur. Średnio kształtują się one na poziomie 9-13 stopni, jednak są regiony, gdzie pogoda jest znacznie stabilniejsza, a temperatury wciąż przyjemne. Mowa o województwach północnych ze szczególnym naciskiem na pas od województwa pomorskiego po warmińsko-mazurskie. Popołudniowe temperatury kształtują się tutaj w przedziale 20-25 stopni Celsjusza, czyli nawet o 15 stopni więcej niż w województwie świętokrzyskim w tym samym czasie.

Ochłodzenie w skali całego kraju finalnie zrealizuje się w poniedziałek. Średnia temperatura spadnie do 15 stopni Celsjusza. Ze względu na utrzymywanie się układów niskiego ciśnienia nad Europą w trakcie nadchodzących dni, możemy spodziewać się kolejnych opadów deszczu i zwiększonego zachmurzenia. Aktualne prognozy wskazują, że najwięcej deszczu do końca bieżącego miesiąca spadnie w regionach południowo-wschodnich obejmujących zwłaszcza Lubelszczyznę i Podkarpacie. Licząc od niedzieli do przyszłej środy całkowita suma opadów może osiągać nawet 90 litrów na metr kwadratowy.