Pogoda. Przed nami wyraźne ochłodzenie

Pogoda. Nie zabraknie rozpogodzeń, ale miejscami popada

We wtorek na przeważającym obszarze kraju prognozujemy pogodę „w kratkę”, to z rozpogodzeniami, to z większym zachmurzeniem. Tylko wzdłuż wschodniej granicy praktycznie przez cały dzień dominować będą chmury. Początkowo w Bieszczadach występować mają dość intensywne opady deszczu. W ciągu dnia opadów zapowiadamy już zdecydowanie mniej. Padać ma wyłącznie lokalnie, przelotnie, na ogół słabo, głównie na południu, wschodzie i w centrum. Będzie jednak zimno - u podnóża gór tylko 15-17 st. C. Poza tym nieco cieplej, maksymalnie 21 st. C. w woj. lubuskim i na zachodzie woj. wielkopolskiego. Niestety, odczucie chłodu zwiększy umiarkowany wiatr z zachodu i północnego-zachodu. Warto wspomnieć także o nocy z wtorku na środę, która będzie bardzo zimna, jak na lipiec. Na zachodzie i północy, gdzie popada przelotny deszcz, spodziewamy się 10-12 st. C., ale już na pozostałym obszarze kraju, gdzie niebo będzie pogodne, słupki rtęci spadną do zaledwie 6-9 st. C., a punktowo na Orawie jeszcze niżej!