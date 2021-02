Pogoda. Prognoza długoterminowa z IMGW na luty 2021

Pogoda pokazuje nam, że luty to zdecydowanie zimowy miesiąc. Czy mrozy pozostaną z nami do końca miesiąca? - Luty będzie klasycznym lutym, czyli miesiącem, kiedy zima trzyma mocno. Nie powinniśmy spodziewać się gwałtownych zmian temperatury, ociepleń i roztopów - powiedział w programie "Newsroom" WP prof. Mirosław Miętus z IMGW. - Pokrywa śnieżna będzie utrzymywać się raczej cały czas - dodał gość Patrycjusza Wyżgi. Prof. Miętus, odnosząc się do porównań tegorocznej zimy wobec średnich z ostatnich lat, wyjaśnił że styczeń był miesiącem normalnym pod względem termicznym. - Luty z reguły jest cieplejszy niż styczeń. Są jednak takie sytuacje, że miesiące wymieniają się - tłumaczył prof. Mirosław Miętus z IMGW.