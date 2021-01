Pogoda. Powrót opadów śniegu do Polski. W drugiej połowie tygodnia możliwe duże ochłodzenie

We wtorek zatoka niżowa zanurkuje w głąb naszego kraju, a wraz z nią główny front atmosferyczny o charakterze chłodnym. W efekcie nad Polskę zachodnią i północna nasuną się frontowe opady śniegu o natężeniu umiarkowanym i na ogół charakterze ciągłym. Najwięcej śniegu do końca dnia spaść ma w województwie zachodniopomorskim i pomorskim, gdzie szczególnie w przypadku Pomorza zachodniego przyczyni się do zwiększenia aktualnie występującej tam pokrywy śnieżnej przekraczającej 20 cm. Wieczorem front z opadami śniegu przesunie się na wschód. Opady śniegu mają występować w osi od północy przez centrum po południe i południowy zachód. W centrum mogą to być opady śniegu z deszczem.

Pogoda. W drugiej połowie tygodnia możliwy spływ mroźnych mas powietrza

Interesujące prognozy kształtują się nam na drugą połowę tygodnia z naciskiem na weekend. Modele numeryczne dają pewne sygnały o możliwym nadejściu zimniejszego okresu, który poprzedzony miałby być rozbudową silnego wału wyżowego skierowanego od Półwyspu Iberyjskiego aż po Skandynawię i Rosję. To miało by otworzyć drogę do wyraźniejszego zejścia powietrza arktycznego lub kontynentalnego, przynosząc całodobowy mróz nad Polską.

Prognozy wskazują, że szczególnie od piątku do niedzieli w kraju doszło by do silnego ochłodzenia z najniższymi spadkami temperatury powietrza na wschodzie, północnym wschodzie, południowym wschodzie i południu. Temperatury w tych regionach szczególnie nocą i o poranku mogły by wahać się od -10 do -20 stopni Celsjusza. W całym kraju natomiast panować ma całodobowy mróz, choć ochłodzenie najmniej dotknęło by zachodniej połowy kraju (w oparciu o aktualne prognozy), gdzie temperatury w ciągu dnia kształtować miały by się na poziomie od -3 do -7 stopni.