Pogoda pochmurna i deszczowa. Kiedy wróci ciepła wiosna?

Sobota upłynie nam pod znakiem dużego zachmurzenia. Na dodatek przez Polskę przejdzie ciepły front atmosferyczny związany z niżem znad Morza Norweskiego. Sobotnie przedpołudnie w większości kraju zapowiada się deszczowo i z dużym zachmurzeniem. Na termometrach od 6 st. C na Pomorzu Gdańskim, Kujawach, Podlasiu, Warmii, Mazurach i Suwalszczyźnie, 7-8 st. C na północy Mazowsza, Ziemi Łódzkiej, Lubelszczyźnie, Podkarpaciu i w Małopolsce. Najcieplej na Ziemi Lubuskiej, Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie do 11 st. C. Wieczorem w całej Polsce duże zachmurzenia, ale już nigdzie nie powinno padać.

W niedzielę na ogół panować będzie małe i umiarkowane zachmurzenie. Na termometrach przeważnie od 8 st. C na Suwalszczyźnie, 10 st. C na wschodzie Mazowsza, Pomorzu i Warmii, 11 st. C w głębi kraju, 12st. C w Małopolsce, na Górnym Śląsku, Ziemi Lubuskiej i w Wielkopolsce. Najcieplej do 13 st. C lokalnie na Dolnym Śląsku. Wiatr na północnym wschodzie umiarkowany, nad resztą kraju już od rana ma się nasilać i jego prędkość w porywach wieczorem osiągnie, szczególnie w centrum i na zachodzie do 50 km/h.