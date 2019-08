Pogoda. Niebezpieczny środek tygodnia. Upał i burze z gradem

Pogoda. Trwa walka pomiędzy wyżem znad Rosji, a wieloośrodkowym niżem Atlantyckim. Zapowiada się niezwykle upalny i burzowy dzień. Synoptycy ostrzegają. Porywisty wiatr może łamać drzewa oraz zrywać trakcje energetyczne i połacie dachów.

Pogoda. Wysokie temperatury

Pogoda. Przestrzegamy:

- unikajmy przebywania na otwartym słońcu głównie około południa i we wczesnych godzinach popołudniowych;

- nie zostawiajmy dzieci i zwierząt w samochodach;

- osoby starsze i osoby z chorobami układu krążenia w godzinach południowych i popołudniowych powinny pozostać w domu (jeżeli muszą koniecznie wyjść, to do godziny 10.00 - 11.00);

- pijmy dużo wody (2 - 3 litry dziennie);

- unikajmy używek (alkohol, kawa itd.);

- w miejsce używek pijmy soki owocowe (zawierają elektrolity) i sok pomidorowy (zawiera potas);

- jeżeli jest to możliwe, to zrezygnujmy z wysiłku fizycznego;

- nie zapominajmy o nakryciach głowy;

- nie zapominajmy o okularach przeciwsłonecznych;

- opalając się nie zapominajmy o kremach ochronnych;

- chrońmy dzieci przed bezpośrednim słońcem;

- wchodząc do wody (kąpieliska) róbmy to powoli i rozważanie aby uniknąć szoku termicznego.