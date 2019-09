Pogoda. Niebezpieczne zjawiska w październiku. Gdzie jest burza?

Pogoda zapowiada się bardzo dynamicznie. Władzę w Europie zaczynają przejmować głębokie niże. Przełom września i października przywita nas deszczem i burzami. Synoptycy mają jednak dla nas także dobre wiadomości.

Pogoda. Do końca tygodnia czeka nas przewaga chmur z opadami deszczu, a nawet burze. Atlantyk uaktywnił się. Jak wyjaśnia serwis twojapogoda.pl, "władzę nad pogodą w Europie zaczynają przejmować głębokie niże". Obecnie są jeszcze blokowane przez pogodne wyże, ale już niebawem zaczną przemieszczać się w naszym kierunku. To spowoduje, że dotrze do nas mnóstwo deszczu i porywisty wiatr.

Początek gorszej pogody odczujemy już w piątek na Pomorzu. Ma to być początek bardzo mokrego okresu na polskim Wybrzeżu. W ciągu 2 dni spadnie do 20-25 mm deszczu.

Pogoda. Temperatura w najbliższych dniach

Jeszcze w tym tygodniu zacznie napływać nieco chłodniejsze powietrze pochodzenia atlantyckiego - prognozują dla Wirtualnej Polski synoptycy Cumulusa. Jednak nadal możemy liczyć na przyjazne temperatury. W czwartek temperatura będzie dość wyrównana od 17 do 20 st. C. Jedynie na północnym-wschodzie chłodniej, bo zaledwie 13 – 16 st. C. Natomiast w piątek termometry wskażą od 17 stopni na wschodzie do 21 stopni w centrum, na południu i zachodzie. W weekend, zarówno w sobotę, jak i w niedzielę temperatura na przeważającym obszarze kraju wahać się będzie pomiędzy 17. a 20. kreską. Chłodnej będzie w niedzielę tylko na północy Polski - od 14 do 16 stopni.