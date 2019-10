Pogoda na Wszystkich Świętych w Gdańsku i całej Polsce. Prognozy napawają optymizmem

Pogoda na Wszystkich Świętych może zaskoczyć mieszkańców Gdańska. Do niedawna prognozy przewidywały opady deszczu. Teraz synoptycy mają nieco lepsze informacje.

Gdańsk. Pogoda na Wszystkich Świętych i Zaduszki 2019 (Wikimedia Commons CC BY, Fot: Zygmunt Put Zetpe0202)

Piątkowy poranek w Gdańsku będzie należał do chłodnych. O godzinie 7 rano termometry odnotują 2 st. C, jednak temperatura odczuwalna spadnie do jednego stopnia poniżej zera. Idąc na poranną mszę na cmentarzu, warto pamiętać o zabraniu cieplejszych ubrań.

Poprawa aury prognozowana jest po południu. W najcieplejszym momencie dnia termometry odnotują 6 st. C, a temperatura odczuwalna osiągnie 3 st. C. Niestety wzrostowi temperatury będzie towarzyszył nieco silniejszy wiatr. Jego podmuchy mogą sięgać 19 km/h.

Na 1 listopada prognozowane jest bezchmurne niebo.

Pogoda na Zaduszki. 2 listopada lepiej zostać w domu

Prognozy pogody na Zaduszki nie są już tak optymistyczne, jak te na piątek. Synoptycy ostrzegają, że 2 listopada może spaść niewielki deszcz. Zamiast słonecznej aury, trzeba spodziewać się całkowitego zachmurzenia przez cały dzień.

Nie zachwycą również temperatury, choć będą one nieco wyższe niż we Wszystkich Świętych. O godzinie 7 rano na termometrach będzie można zobaczyć 4 st. C (odczuwalny 1 st. C.), a po południu ociepli się do 7-8 st. C. Temperatura będzie rosła również wieczorem. Słupki rtęci wzrosną nawet do 11 st. C.

Pogoda na 1 listopada w całym kraju

Wszystkich Świętych zapowiada się pogodnie. Na niebie przeważać będą niewielkie, przezroczyste chmury. Mimo słonecznej aury temperatura nie zachęci do spacerowania. W większości kraju termometry odnotują maksymalnie 7 st. C. W południowej części kraju słupki rtęci wzrosną do maksymalnie 8-10 st. C.