Pogoda na weekend: "zgniły wyż" nad Polską

Dzień najcieplej zapowiada się w pasie od Opolszczyzny i Górnego Śląska, po Małopolskę i Podkarpacie. W tych regionach przewidujemy ok. 9-10 st. C. W głębi kraju termometry wskażą ok. 7-8 st. C, a najchłodniej będzie na Kujawach, oraz na Warmii, północy Mazowsza i na Podlasiu. Tutaj spodziewamy się maksymalnie ok. 5-6 st. C a przy granicy z Białorusią nie więcej niż 4 st. C.