Pogoda na weekend. W niedzielę będzie wyjątkowo nieprzyjemnie

Pogoda na sobotę. Nie będzie ciepło

Temperatura w województwach zachodnich wyniesie do 18 stopni (Wielkopolska, Zachodniopomorskie). Do 12 stopni w centralnych częściach naszego kraju. Wiatr zachodni słaby.

Pogoda na niedzielę. Możliwy nawet grad

Zachmurzenie całkowite lub umiarkowane. Występować będą liczne przejaśnienia pomiędzy przechodzącymi opadami deszczu. Temperatura po południu w zachodnich terenach naszego kraju wyniesie 14 stopni. Za to na wschodzie do 16 stopni. Wiatr zachodni, słaby i umiarkowany. W czasie burz możliwe będą opady do 20 mm i wiatr w porywach do 72 km/h. Możliwy grad.