pogoda + 1 prognoza pogody oprac. Patryk Osowski 1 godzinę temu Pogoda na weekend. Ostrzeżenia przed mgłami i silnym deszczem Prognoza pogody na najbliższe dni nie wygląda najlepiej. W sobotę od rana wielu mieszkańcom Polski towarzyszą gęste mgły, a widzialność spada do nawet 50 metrów. Nie ominą nas też silne opady deszczu. Miejscami może spaść do 50 litrów wody na metr kwadratowy. Pogoda. Pochmurno, ale dość ciepło. (East News) Pogoda w weekend podzieli nasz kraj na dwie strefy. Wszystko za sprawą frontu atmosferycznego, który wkracza nad Polskę zachodnią. W sobotę termometry najwyższe wartości pokażą w południowo-wschodniej Polsce - nawet 16 stopni Celsjusza. W centrum od 11 do 13 kresek powyżej zera, a na Pomorzu jedynie około 9 stopni. Powieje słaby i umiarkowany wiatr. Od rana w wielu częściach kraju utrzymują się mgły uprzykrzające życie kierowcom. Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia dotyczą województw: świętokrzyskiego i małopolskiego (poza Nowym Sączem i powiatami: tatrzańskim, nowotarskim, suskim, limanowskim, nowosądeckim, gorlickim). Przez całą sobotę i niedzielę może też mocno popadać. Jak podkreślają synoptycy, od sobotniego do niedzielnego wieczora możliwe są przelotne opady sięgające nawet 50 litrów wody na metr kwadratowy. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał związaną z tym orientacyjną prognozę zagrożeń dla mieszkańców województw małopolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego. Tusk nie wystartuje w wyborach prezydenckich. Michał Kamiński: zachował się jak Kaczyński W niedzielę najintensywniej może popadać w pasie od Mazur i Mazowsza przez woj. łódzkie i świętokrzyskie po Śląsk i Małopolskę. Tam w ciągu dnia spadnie od 15 do 25 l/m2, a na południu Śląska i Małopolski nawet do 40 l/m2. Nie wyklucza się, że w Beskidach i w Tatrach może spaść nawet do 20 centymetrów śniegu. Uważajmy, bo drogi i szlaki górskie będą bardzo śliskie. W zachodniej Polsce cała niedziela będzie pogodna i w miarę słoneczna. W poniedziałek fronty atmosferyczne już nas opuszczą, a Polska dostanie się pod wpływ wyżu znad Ukrainy, który w całym kraju zapewni nam pogodną i słoneczną aurę. Przypomnijmy, że ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia oznacza, że przewidywane są warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne.