Pogoda na weekend. Lato wraca.

Pogoda znowu zmienia swoje oblicze. Już w sobotę zagości u nas prawdziwe upalne powietrze. Potem będzie jeszcze gorzej. Na jak długo? Spore spadki temperatury widać na początku sierpnia.

Pogoda na dziś

Piątek zapowiada się ciepło i słonecznie. Po południu jednak w całym pasie południowym (w górach i na przedgórzu od Sudetów po Bieszczady) oraz w północno-zachodniej Polsce (na południu Zachodniopomorskiego oraz na północy Lubuskiego i Wielkopolski) należy się spodziewać dość gwałtownych burz z intensywniejszym deszczem do 10-20 litrów wody na metr kwadratowy powierzchni. Powieje też porywisty wiatr do 65 km/h, a nawet nie wyklucza się, że może sypnąć gradem.

Pogoda na weekend

Zbliża się długo wyczekiwany, kolejny wakacyjny weekend. Wygląda na to, że pogoda w końcu się zlituje i dołoży do pieca - pisze bloger pogodowy Jarosław Turała. Polska znajdzie się pod wpływem klina wyżowego znad południowo-wschodniej Europy.

Jednocześnie na uwagę zasługują niże Atlantyckie. To one spowodują dwie znaczące zmiany. Po pierwsze po ich wschodnich obrzeżach zacznie docierać do Polski powietrze zwrotnikowe, które w weekend przyniesie falę wysokich temperatur we Francji i Hiszpanii. Tam służby prognozują nawet 37-38 stopni.