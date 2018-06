Pogoda na środę - 5 czerwca. Nadciąga wyż "Youenn", ale potem nastąpi atak zwrotnikowego powietrza

Ośrodek wyżowy znad Atlantyku o nazwie "Youenn" wchodzi do Polski. Dlatego najbliższe dwa dni będą ciepłe i słoneczne. Wszystko zmieni się w piątek, kiedy do kraju zostanie wpompowane powietrze zwrotnikowe. A to oznacza upał i gwałtowne burze.

Pogoda na środę i kolejne dni w Polsce (PAP/EPA, Fot: Frank Röder / CHROMORANGE)

Najnowsza prognoza pody na środę. "Youenn" znajdzie się wtedy nad Bałtykiem i północną Polską. Do kraju spłyną chłodniejsze masy powietrza, ale na brak słońca nie będziemy narzekać. Temperatura wahać się będzie od 17 st. C na wschodzie, do 20 st. C na zachodzie. W czwartek na termometrze będzie od 20 do 23 st. C.

W całym kraju będzie słonecznie, bez burz i opadów. To bardzo dobra wiadomość dla turystów przebywających w górach, którzy będą mogli podziwiać wspaniałe widoki.

Pogoda w Polsce. Od piątku upał i burze z gradem

Ale już w piątek "Youenn" odsunie się nad centralną i południową Rosję. Z okolic Zatoki Biskajskiej i Morza Śródziemnego wejdą ośrodki niżowe. Zaczną one pompować do kraju zwrotnikowe, ale i parne masy powietrza. Na zachodzie i południu Polski temperatura dobije już do 27-29 kreski. W weekend już w całym kraju będzie 30 st. C.

Uważać muszą jednak mieszkańcy południowej Polski. W pasie od Dolnego Śląska aż po Podkarpacie spodziewane są gwałtowne burze. To zasługa pojedynczych, ale mocno wypiętrzonych chmur Cumulonimbus. Możliwe są opady deszczu z gradem, którym towarzyszyć będzie porywisty wiatr.

W niedzielę pogodnie i słonecznie będzie w całej Polsce. Burze możliwe są tylko w wąskim pasie zachodniej Polski. Temperatura od 23 do do 29 st. C.

