Pogoda na sobotę. Zanikający deszcz i umiarkowane zachmurzenie. Na północy mocniejszy wiatr

Pogoda. Spokojna sobota w wielu regionach

W ciągu dnia w pogodzie nie będą zachodziły istotne zmiany warunków atmosferycznych. Przewiduje się zachmurzenie umiarkowane, okresowo wzrastające do dużego. We wszystkich regionach jednak będą pojawiać się szanse na przejaśnienia i rozpogodzenia. Opady będą bardzo lokalne i symboliczne. Według modeli numerycznych mogą one zdarzyć się głównie od województwa zachodniopomorskiego po pomorskie oraz lokalnie na północy lubuskiego. W pozostałych regionach bez opadów z wędrówką chmur średnich i niskich.