Pogoda na niedzielę. Polska spowita mgłami i niskim zachmurzeniem

Zalegające nad krajem spore zachmurzenie warstwowe, bardzo mocno ograniczy dostęp promieni słonecznych do powierzchni ziemi, przez co temperatura nie będzie zbyt wysoka. Spodziewamy się ok. 4-6 st. C w pasie od Kujaw i Mazowsza, po Warmię, Podlasie i Lubelszczyznę. W pozostałych regionach odnotujemy ok. 7-8 st. C, a na Dolnym Śląsku, Ziemi Lubuskiej i w rejonie Świnoujścia ok. 9-10 st. C. Wiatr zmieni kierunek na wschodni oraz północno-wschodni i powieje słabo bądź umiarkowanie. Nocą z niedzieli na poniedziałek na północnym wschodzie możliwe spadki temperatury do ok. 0/-1 st. C.