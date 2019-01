Pogoda na najbliższe dni. Fatalne warunki na drogach. Wraca solidny mróz

W nocy niemal w całej Polsce spadł śnieg lub śnieg z deszczem. Warunki do jazdy są trudne. Ratownicy TOPR wprowadzili czwarty stopień zagrożenia lawinowego w Tatrach. Synoptycy zapowiadają, że za kilka dni wróci solidny mróz.



W ciągu dnia dostaniemy się w tzw sektor ciepła – Jest to strefa pomiędzy ciepłym, a chłodnym frontem atmosferycznym, gdzie dominuje ciepła masa powietrza. Stąd na termometrach spodziewana maksymalna temperatura poza krańcami Polski wschodniej będzie wynosiła odpowiednio pomiędzy 4 a 7 stopniami. Nie jest wykluczone, że gdzieś na zachodnich krańcach Polski temperatura zbliży się do 9 stopni.

Znów wróci ostry mróz

Kolejne dni, to prawdopodobna dominacja układu wyżowego znad Skandynawii. Będzie znacznie więcej przejaśnień, wiatr się uspokoi, ale spadnie temperatura. Nocami nad większością regionów spodziewać się można temperatur w zakresie od –2 do –6 stopni. Na pogórzu i w kotlinach spadki temperatury do nawet –14 stopni.

Pogoda na weekend

W sobotę i w niedziele termometry wskażą od (-1) – (0) st. C na wschodzie i południowym – wschodzie do (+2) – (+3) st. C na zachodzie.

Wiatr także nie będzie już tak dokuczliwy i tylko w północno – wschodniej Polsce będzie jeszcze porywisty do 35 – 30 km/h.