Pogoda na lato. Prognoza długoterminowa. Kiedy wybrać urlop?

Pogoda długoterminowa. Maj zaskoczy. Idą upały i... burze

Częsta wymiana mas powietrza z wilgotną znad Oceanu sprawią, że dojdzie do gwałtownych zjawisk burzowych. Spadnie grad o średnicy 2-4 cm, a porywy wiatru przekroczą 100 km/h. Druga połowa maja przyniesie więcej dni z temperaturą 20-25 st. C. Przeważnie sporo pogodnego nieba, jeśli wystąpią burze, to głównie o umiarkowanym natężeniu. Chmury burzowe ograniczą się do wschodnich i południowych województw Polski.