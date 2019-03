Pogoda na dziś — wtorek 5 marca. Sprawdź, jaka pogoda będzie dziś w największych miastach Polski

Pogada na dziś (wtorek 5 marca) dla kilku największych miast w Polsce. Sprawdzamy jakiej aury mogą się dziś spodziewać mieszkańcy Warszawy, Krakowa, Wrocławia oraz Gdańska.

Pogoda na dziś - wtorek 5 marca. Sprawdzamy jaka będzie dziś pogoda w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Gdańsku.

Pogoda na dziś – 5 marca Warszawa

Wtorek w Warszawie upłynie pod znakiem umiarkowanego zachmurzenia. Nad ranem może spaść deszcz. Niewielkie przejaśnienia mogą wystąpić między godziną 7 a 10.

Pogoda nie zaskoczy dziś wysokimi temperaturami. Rano, około godziny 7 na termometrach zobaczymy około 6 st. C. W najcieplejszym momencie dnia (około godziny 16) odnotujemy 7 st. C. Temperatura odczuwalna we wtorek będzie znacznie niższa. Przez cały dzień będzie się utrzymywać na poziomie od -3 do -1 st. C.

We wtorek ciśnienie będzie rosło od 987 hPa w godzinach rannych, do 997 hPa wieczorem. Przez cały dzień będzie wiał silny wiatr. Jego prędkość może sięgać nawet 32 km/h.

Pogoda na dziś – 5 marca Kraków

Pogoda w Krakowie również nie przyniesie wielu chwil ze słońcem. Przejaśnienia będą możliwe jedynie między godziną 7 a 10. Około godziny 16 może spaść niewielki deszcz.

Na termometrach w Krakowie zobaczymy dziś od 5 st. C w godzinach porannych, do nawet 8 st. C po południu (około godziny 16). Temperatura odczuwalna będzie jednak zdecydowanie niższa i wyniesie ok. -3 st. C.

Ciśnienie w Krakowie około godziny 7 będzie utrzymywało się na poziomie 977 hPa, na zakończenie dnia jego wartość wzrośnie do 983 hPa. Mieszkańcom Krakowa przez cały dzień będzie towarzyszył silny wiatr. Około południa jego prędkość może sięgać 40 km/h.

Pogoda na dziś – 5 marca Wrocław

Pogoda we Wrocławiu, tak jak w całej Polsce upłynie dziś pod znakiem całkowitego zachmurzenia. Po południu aurę może pogorszyć padający deszcz.

Około godziny 7 na termometrach we Wrocławiu zobaczymy 4 st. C. Z kolejnymi godzinami będzie cieplej, aż do godziny 13, kiedy to odnotujemy 9 st. C. Temperatura odczuwalna będzie się dziś wahała od -3 st. C rano, do -1 st. C o godzinie 19.

Ciśnienie w ciągu dnia będzie rosło. O godzinie 7 wyniesie 989 hPa, a o 22 997 hPa. Mieszkańcom Wrocławia przez cały dzień towarzyszyć będzie silny wiatr, którego prędkość może przekraczać 30 km/h.

Pogoda na dziś – 5 marca Gdańsk

Pogoda w Gdańsku przyniesie dziś spore zachmurzenie. Krótkich chwil ze słońcem możemy się spodziewać jedynie między godziną 7 a 10. Od godziny 10 niebo przysłonią chmury, z których może spaść deszcz.

Około godziny 7 słupki rtęci zatrzymają się na wysokości 4 st. C, a w najcieplejszym momencie dnia (około godziny 15) powędrują do 5 st. C. Temperatura odczuwalna będzie znacznie niższa i wyniesie od -10 st. C rano, do -3 około 19.