Pogoda na dziś — środa 31 lipca. Prognoza dla Warszawy, Gdańska, Wrocławia i innych. Sprawdź, gdzie będzie dziś burza, a gdzie zaświeci słońce

Pogoda — środa, 31 lipca 2019. Ciepło i pogodnie w Warszawie, a Kraków zaskoczy burzą. Sprawdź, gdzie w Polsce należy spodziewać się burzy, a gdzie pogoda zaświeci słońce.

Pogoda na dziś — środa 31 lipca. Prognoza dla Warszawy, Gdańska, Wrocławia i innych. Sprawdź, gdzie będzie burza, a gdzie zaświeci słońce (Fotolia)

Pogodny, słoneczny dzień w Warszawie

Po burzliwym wtorku, Warszawa zaskoczy piękną, słoneczną i pogodą przy całkowicie bezchmurnym niebie. O godzinie 6 rano temperatura wyniesie 17 st. C., a w ciągu dnia wzrośnie. Najcieplej, bo 23 st. C będzie koło godziny 14. Taka temperatura utrzyma się do godziny 18. Prędkość wiatru wyniesie maksymalnie 11 km/h, a wieczorem, około godziny 21 temperatura spadnie do 19 st. C.

Pogoda. W Krakowie utrzymają się zachmurzenie i burze

Mieszkańcy Krakowa w środę powinni przygotować się na duże zachmurzenie i burze. O godzinie 6 termometry pokażą 20 st. C. i już wtedy należy oczekiwać opadów deszczu. Burze z piorunami będą występować przez niemalże cały dzień. Najcieplej, bo 24 st. C. będzie o godzinie 14. Wieczorem, koło godziny 21 temperatura nieznacznie spadnie do 21 st. C. W nocy należy również oczekiwać deszczu. Maksymalna prędkość wiatru wyniesie 15 km/h.

Wrocław zaskoczy deszczową, pochmurną środą

W środę we Wrocławiu lepiej nie wychodzić z domu bez parasolki. Deszcz będzie padał przez niemalże cały dzień. O godzinie 6 rano temperatura wyniesie 19 st. C., a w ciągu dnia wzrośnie do maksymalnie 24 st. C, koło godziny 14. Od tej godziny możliwe są jednak burze z piorunami. O godzinie 21 termometry pokażą 21 st. C przy ciągłych opadach deszczu. Prędkość wiatru wzrośnie do około 22 km/h.

W Gdańsku będzie chłodniej, choć nadal słonecznie W środę w Gdańsku przez niemalże cały dzień należy oczekiwać słonecznej pogody. Mimo to temperatura spadnie i o godzinie 6 rano termometry pokażą około 14 st. C. Choć w ciągu dnia temperatura wzrośnie, nie przekroczy 20 st. C., bo najcieplej będzie koło godziny 15, gdy temperatura wyniesie jedynie 18 st. C. W środę wiatr powieje mocniej, osiągając maksymalną prędkość 24 km/h. O godzinie 21 nastąpi ochłodzenie do 16 st. C.

Kołobrzeg. Środa będzie chłodna i wystąpią przelotne deszcze Chociaż turyści i mieszkańcy Kołobrzeg nie muszą obawiać się burz, choć w środę nastąpi wyraźne ochłodzenie. O godzinie 6 termometry pokażą jedynie 16 st. C, a w ciągu dnia temperatura nieznacznie wzrośnie, do maksymalnie 20 C., o godzinie 14. Wiatr powieje z maksymalną prędkością 14 km/h. Wieczorem, po godzinie 19 wystąpią przelotne opady deszczu, a o 21 temperatura spadnie do 19 st. C.

