Pogoda na dziś - sobota 23 lutego. Sprawdź, jaka pogoda będzie dziś w największych miastach Polski

Pogoda na dziś (23 lutego) dla kilku największych miast w Polsce. Sprawdzamy, jakich warunków pogodowych mogą spodziewać się dziś mieszkańcy Warszawy, Krakowa, Wrocławia i Trójmiasta.

Pogoda na dziś – 23 lutego Warszawa

W Warszawie do południa będzie słonecznie. Temperatura przez cały dzień utrzyma się na poziomie 0 stopni Celsjusza. Wiatr osiągnie maksymalną prędkość 5 km/h. Ciśnienie wyniesie 1036 hPa, lecz będzie spadać.

Pogoda na dziś – 23 lutego Kraków

Pogoda na dziś – 23 lutego Wrocław

We Wrocławiu do godziny 13:00 będzie słonecznie. W późniejszej części dnia niebo zostanie zdominowane przez chmury. Termometry pokażą temperaturę 1 stopnia Celsjusza. Wiatr osiągnie prędkość do 7 km/h. Ciśnienie rano wyniesie 1035 hPa i będzie spadać.