Pogoda na dziś — piątek 22 lutego. Sprawdź, jaka pogoda będzie dziś w największych miastach Polski

Pogoda na dziś (22 lutego) dla czterech największych miast w Polsce. Sprawdzamy, jakich warunków pogodowych mogą spodziewać się dziś mieszkańcy Warszawy, Krakowa, Wrocławia i Trójmiasta.

Pogoda na dziś – 22 lutego Warszawa

W piątek będzie przeważnie słonecznie, jednak temperatura przez większość dnia nie wzniesie się powyżej zera. Nad ranem będzie wynosić -4 stopnia Celsjusza, a maksymalną wartość osiągnie ok. godziny 14:00, gdzie wzrośnie do 1°C.

Pogoda na dziś – 22 lutego Kraków

W przeciwieństwie do stolicy Polski, wyższych temperatur należy spodziewać się w Krakowie . Za dnia temperatura nie spadnie poniżej zera, a nad ranem wynosić będzie 3 stopnie Celsjusza. Do ochłodzenia dojdzie o godz. 17:00, gdzie termometry pokażą nam ujemne wartości.

Do godziny 12:00 zapowiadane jest całkowite zachmurzenie, jednak później powinniśmy ujrzeć słońce. Nie prognozuje się żadnych opadów. Wiatr będzie porywisty (22 km/h), a ciśnienie wysokie (1020 hPa).

Pogoda na dziś – 22 lutego Wrocław

We Wrocławiu będzie bardziej pogodnie niż na Mazowszu i w Małopolsce . Nad ranem temperatura będzie wynosić 6-7°C, jednak w ciągu dnia będzie stopniowo spadać. Do poważniejszego ochłodzenia dojdzie o 20:00, gdzie termometry pokażą -2°C.

Pogoda na dziś – 22 lutego Trójmiasto

Najniższych temperatur należy oczekiwać w Trójmieście. W Sopocie i Gdyni spadną one do -3°C, a w Gdańsku do -4°C. Najcieplej powinno być w godzinach 14-15, kiedy termometry pokażą nam -1°C w całej aglomeracji.