Pogoda na dziś - niedzielę 17 lutego. Sprawdź, jaka pogoda będzie dziś w największych miastach Polski

Pogoda na dziś (17 lutego) dla kilku największych miast w Polsce. Sprawdzamy, jakich warunków pogodowych mogą spodziewać się dziś mieszkańcy Warszawy, Krakowa, Wrocławia i Trójmiasta.

Pogoda na dziś - 17 lutego. Wysokie temperatury i bezchmurne niebo w największych miastach w Polsce.

Pogoda na dziś – 17 lutego Warszawa

Pogoda w Warszawie zachwyci dziś wysokimi temperaturami. Już rano (około godziny 7) osiągnie 0 st. C i będzie bardzo szybko rosła. W najcieplejszym momencie dnia na termometrach zobaczymy nawet 10 st. C.

Pogoda w Warszawie zachwyci bezchmurnym niebem. Spacerowiczom nie będzie przeszkadzał również wiatr, którego prędkość nie powinna przekroczyć 15 km/h. Ciśnienie tego dnia może się wahało od 1015 do 1008hPa.

Pogoda na dziś – 17 lutego Kraków

Pogoda w Krakowie w niedzielę zdecydowanie zachęci do wypoczynku na świeżym powietrzu. Dzień zacznie się od temperatury wynoszącej ok. -1 st. C, ale z każdą kolejną godziną będzie ona coraz wyższa. Najcieplej powinno być około godziny 13, kiedy to odnotujemy około 12 st. C.

Niebo nad Krakowem powinno być dziś bezchmurne. Wypoczynku na zewnątrz nie powinien utrudniać wiatr, którego prędkość wyniesie ok. 15 km/h. Ciśnienie w ciągu dnia będzie dość niskie. O godzinie 7 barometry wskażą 100hPa, a wieczorem zaledwie 987hPa.

Pogoda na dziś – 17 lutego Wrocław

Dziś we Wrocławiu nie zabraknie słońca, a pogoda zapowiada się bardzo obiecująco. Bezchmurne niebo będzie towarzyszyło mieszkańcom miasta od samego rana. Około godziny 7 na termometrach zobaczymy 0 st. C. Najwyższą temperaturę odnotujemy około godziny 13 (13 st. C).

Ciśnienie we Wrocławiu, podobnie jak w Krakowie utrzyma się na niskim poziomie. Rano wyniesie 1024hPa, po czym gwałtownie spadnie do zaledwie 985hPa (około południa). Osobom, które zdecydują się dziś wyjść na spacer, nie będzie doskwierał wiatr, ponieważ jego prędkość, przez większość dnia nie powinna przekroczyć 10 km/h.

Pogoda na dziś – 17 lutego Trójmiasto

Pogoda w Trójmieście nie zaskoczy tak wysokimi temperaturami, jak w pozostałej części kraju. Około godziny 7 w Sopocie, Gdańsku oraz Gdyni zobaczymy 3 st. C. Najcieplej będzie około godziny 13, kiedy to odnotujemy około 8 st. C. Przez cały dzień na niebie utrzyma się niewielka ilość chmur, dlatego będzie można liczyć na wiele chwil ze słońcem.