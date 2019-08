Pogoda na dziś dla Wrocławia. Czy warto zabrać parasol?

Pogoda w środę nie będzie zachęcać do wychodzenia z domu. Na środę prognozowane są opady deszczu i niska temperatura. Wychodząc z domu warto zabrać parasol i kurtkę.

Pogoda. Deszczowo i chłodno we Wrocławiu

Deszcz w środę będzie padał przez całą noc. Koniec opadów prognozowany jest na godzinę 13. Ranek we Wrocławiu nie będzie należał do słonecznych. Na niebie pojawi się całkowite zachmurzenie, a termometry odnotują maksymalnie 17 st. C.