Pogoda na dziś dla Wrocławia. Czy będzie padać?

Pogoda we wtorek nie będzie rozpieszczać mieszkańców Wrocławia. Na niebie pojawi się umiarkowane zachmurzenie. Niewykluczone są również przelotne opady deszczu.

Pogoda. Pochmurnie, ale ciepło we Wrocławiu

Wrocław. Pogoda na kolejne dni

Pogoda na środę 21 sierpnia: 17-20 st. C, opady deszczu, prędkość wiatru do 6 km/h.

Pogoda na czwartek 22 sierpnia: 13-25 st. C, umiarkowane zachmurzenie, prędkość wiatru do 13 km/h.

Pogoda na piątek 23 sierpnia: 14-26 st. C, niewielkie zachmurzenie, prędkość wiatru do 13 km/h.

Pogoda na sobotę 24 sierpnia: 14-27 st. C, niewielkie zachmurzenie, prędkość wiatru do 13 km/h.

Pogoda na niedzielę 25 sierpnia: 15-30 st. C, niewielkie zachmurzenie, prędkość wiatru do 17 km/h.