Pogoda na czwartek. Potężna wichura nad Polską. Wiatr osiągnie nawet 100 km/h

Prognozy modeli numerycznych są zgodne co do obszarów najgwałtowniejszego przebiegu wichury. W drugiej części dnia najbardziej zagrożone będą obszary Polski zachodniej i północnej. Tutaj wiatr w porywach osiągać może 80-90 km/h, choć lokalnie podczas przechodzenia komórek opadowych wiatr może być nawet silniejszy. Bardzo niespokojnie będzie także wzdłuż wybrzeża. Na Bałtyku prognozowany jest silny sztorm z porywami wiatru osiągającymi nawet 100-110 km/h. Późnym popołudniem i wieczorem wichura obejmie także obszary Polski centralnej i tutaj także zagrożeniem będzie wiatr w porywach dochodzący do 85 km/h.