Pogoda może być groźna - ulewy i śnieg. Ostrzeżenia IMGW

Pogoda. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega mieszkańców południowo-wschodnich regionów Polski przed ulewami. Padać będzie również w regionach północnych. IMGW wydał też ostrzeżenia hydrologiczne. Od środy czeka nas ochłodzenie.

Pogoda. Niskie ciśnienie i ochłodzenie

W nocy temperatura spadnie do 5- 10 st. C. Od środy w całym kraju ochłodzi się i temperatura spadnie do 10-12 st. C. Najchłodniej będzie w sobotę i w niedzielę w pasie zachodniej Polski, bo tutaj temperatura w najcieplejszym momencie dnia wahać się będzie od 5 do 8 st. C.