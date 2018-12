Pogoda jak w filmie akcji. Poważne utrudnienia dla kierowców

Godziny ładnej i stabilnej pogody są już policzone. Szykuje się nam sporo dynamiki niczym w dobrym filmie akcji. Obfite opady deszczu i śniegu spowodują poważne utrudnienia dla kierowców.

Wieczorem strefa będzie powoli, ale sukcesywnie przesuwać się na wschód, uaktywniając swoją obecność. Ponieważ za frontem napływać zacznie wilgotna, ale ciepła masa powietrza, to w połączeniu z wieczorną zalegającą na wschodzie Polski masą chłodną, dojdzie do zwiększenia intensywności opadów.

W przedniej części frontu we wspomnianej chłodniejszej masie będziemy mieli do czynienia z opadami śniegu, który wraz ze wzrostem temperatury do wartości dodatnich stanie się ciężki. Opadów może być sporo.