Pogoda. Jak długo potrwa ochłodzenie? Anomalie mogą trwać tygodniami

- Nie powinniśmy oczekiwać większego ocieplenia przed końcem marca - twierdzą analitycy serwisu Meteomodel.pl. Temperatury chłodniejsze niż średnia wieloletnia mogą się utrzymywać nawet do połowy marca, wynika nowej długoterminowej prognozy pogody.

Po ostatnim ataku zimy i paraliżu komunikacyjnym pojawiły się pierwsze narzekania świadczące o zmęczeniu taką pogodą. Eksperci nie mają dobrych wiadomości dla fanów łagodnej zimy.

- Szanse na wyraźne, przedwiosenne ocieplenie przed końcem lutego są niewielkie. Obecna odsłona prognoz długoterminowej wskazuje, że chłodno, choć nie koniecznie mroźno, może być nawet do połowy marca - mówi WP Piotr Djaków, autor serwisu Meteomodel.pl. Na utrzymanie się zimowych anomalii temperaturowych wskazują dane Europejskiego Centrum Średnioterminowych Prognoz Pogody (ECMWF).

W nadchodzących dwóch tygodniach prawdopodobnie nie będzie zimniej, niż podczas fali chłodu z 2012 roku (odnotowano wówczas w Polsce -32.2 st. C). Po 20 lutego prognozy wskazują, że mróz powinien zelżeć, ale temperatury nadal będą poniżej normy wieloletniej.

Pogoda. Zima zostaje na tygodnie

W przypadku Wrocławia, jednego z najcieplejszych miast w Polsce szansa na przekroczenie 0 stopni C do 23 lutego wynoszą około 30-40 proc. W dniach od 22 lutego - 1 marca szanse na ocieplenie wynoszą do 20 proc. w prognozach dla południowo-wschodniej Polski i 20-30 proc. na pozostałym obszarze kraju.

Nawet dla stosunkowo odległego w prognozach terminu 8-15 marca jest od 25 do ok. 40 proc. szans na ocieplenie. Eksperci podkreślają, że wobec zmienności pogody w Polsce to bardzo niewiele. W 2020 roku pod koniec lutego odnotowano atak wiosny, czyli temperaturę 17 stopni C na plusie.

Prognoza ECMWF wskazuje, że anomalia temperatury miesięcznej dla lutego w Polsce wynosie ok. -6 do -7°C względem normy z lat 1981-2010. Oznacza to, że luty 2021 może się okazać jednym z najchłodniejszych miesięcy w historii pomiarów z 30 lat. Według normy wieloletniej średnie temperatury w Polsce w lutym mieszczą się w przedziale między -4,7 a 2,6 st. C, w zależności od regionu kraju.

