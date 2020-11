Pogoda. Do czwartku raczej pochmurno. Miejscowe opady deszczu

W poniedziałek w większości kraju było pochmurno, mglisto i chłodno, z temperaturą ok. 4-7 st. C. Zdecydowanie wyższe wartości temperatury, do 10-12 st. C., mieliśmy tam, gdzie pokazało się słońce, czyli w górach i na Pomorzu Wschodnim. We wtorek szykuje się nam podobna pogoda.

Pogoda. Najbliższe dni zapowiadają się raczej pochmurnie. W czwartek przelotne opady deszczu (Ventusky.com)