Pogoda – długoterminowa prognoza na długi weekend. Sprawdź, gdzie będzie burza i czy 15 sierpnia czeka nas słoneczna pogoda. Warszawa, Gdańsk, Kraków, Poznań i inne miasta

Pogoda – długoterminowa prognoza na nadchodzący długi weekend. Upewnij się, czy Święto Wojska Polskiego czeka nas burza, czy też 15 sierpnia zaświeci słońce. Warszawa, Kraków, Poznań, Gdańsk i inne. Sprawdź, jaka pogoda będzie w twoim mieście.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Pogoda – długoterminowa prognoza na długi weekend. Sprawdź, gdzie będzie burza i czy 15 sierpnia czeka nas słoneczna pogoda. Warszawa, Gdańsk, Kraków, Poznań i inne miasta (Fotolia)

Pogoda na Święto Wojska Polskiego i nachodzący weekend

Przypominamy, że w najbliższy czwartek, 15 sierpnia będziemy obchodzić dwie uroczystości, Święto Wojska Polskiego oraz Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, znane również, jako święto Matki Boskiej Zielnej. Dzień ten jest ustawowo wolny od pracy, dlatego większość sklepów, urzędów i instytucji będzie wówczas zamknięte. Wiele osób, chcących wyjechać w sierpniu na urlop decyduje się na wzięcie w pracy jednego dnia wolnego, w piątek, 15 sierpnia aby w ten sposób przedłużyć swój odpoczynek. Jeżeli planujesz spędzić ten czas na łonie natury, zapoznaj się z długoterminową pogodą na długi weekend.

Pogoda – długoterminowa prognoza na długi weekend

Prognoza pogody – środa 14 sierpnia

Najbliższe dni w większości rejonów Polski zapowiadają się pogodnie, choć miejscami może wystąpić deszcz. W środę, 14 sierpnia na Podkarpaciu, Pomorzu należy oczekiwać przelotnych opadów deszczu. Burze możliwe są w okolicach Rzeszowa, a na pozostałych obszarach powinno być pogodnie. Pogoda będzie się wahać od 18 do 21 st. C. W Warszawie, w Poznaniu i we Wrocławiu termometry pokażą maksymalnie ok. 20-21 st. C. Przelotnych opadów mogą spodziewać się mieszkańcy Krakowa i Rzeszowa, gdzie termometry pokażą ok .18-19 st. C. Podobna temperatura będzie w nadmorskich okolicach, choć w Kołobrzegu i Gdańsku będzie słonecznie przez niemalże cały dzień.

Prognoza pogody – czwartek 15 sierpnia

W Święto Wojska Polskiego w Katowicach, gdzie odbywa się defilada, należy oczekiwać słonecznego dnia. Najcieplej będzie koło godziny 15, gdy termometry pokażą około 21 st. C. Podobna temperatura będzie w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, choć w stolicy, w godzinach porannych (około 10) należy oczekiwać przelotnych opadów deszczu. Pogodnie, ale trochę cieplej, bo około 20-23 będzie we Wrocławiu, a w Gdańsku i Kołobrzegu przy bezchmurnym niebie termometry pokażą maksymalnie 18-19 st. C.

Prognoza pogody – piątek 16 sierpnia

W piątek w Warszawie temperatura wzrośnie do maksymalnie 23 st. C koło godziny 14, chociaż mogą wówczas wystąpić przelotne deszcze, a po 18 należy oczekiwać burz z piorunami. Słonecznego dnia mogą za to spodziewać się mieszkańcy Krakowa oraz Wrocławia, gdzie temperatura wyniesie maksymalnie 21- 22 st. C. Trochę cieplej, bo około 24 st. C. będzie w Poznaniu przy prawie bezchmurnym niebie. Burz nie muszą obawiać się również mieszkańcy Katowic, gdzie temperatura wyniesie maksymalnie 21 st. C. w okolicach godz. 15. Osoby spędzające piątek w Kołobrzegu mogą nastawić się na stałą temperaturę wysokości 19 st. C, chociaż od godziny 11 do 16 wystąpią opady deszczu. W Gdańsku przez niemalże cały dzień należy uważać na burze z piorunami. Termometry pokażą tam około 19-20 st. C.

Prognoza pogody – sobota 17 sierpnia

Warszawa w sobotę może się cieszyć piękną, słoneczną pogodą, a temperatura w stolicy wzrośnie do maksymalnie 24 st. C. Równie pogodna i ciepła pogoda wystąpi w Krakowie, Wrocławiu oraz Katowicach. W Poznaniu termometry pokażą około 24-25 st. C., choć w godzinach wieczornych można spodziewać się opadów deszczu. W Gdańsku wyraźnie się rozpogodzi i chociaż wystąpi lekkie zachmurzenie, nie będzie burz. Temperatura wyniesie około 20-21 st. C. Podobna pogoda utrzyma się także w Kołobrzegu.

Prognoza pogody – niedziela 18 sierpnia