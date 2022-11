Pogoda długoterminowa. Kiedy będą przymrozki? IMGW wskazuje konkretną datę

Za aktualną sytuację meteorologiczną w Polsce odpowiadają dwa ośrodki baryczne. Pierwszym z nich są niże związane z cyklonem Martin, który był odpowiedzialny za weekendowe załamanie pogody, drugim - niewielki wyż, który odpowiada za stopniową poprawę aury. Już niebawem zostaną one zastąpione przez układ wysokiego ciśnienia nazywany "zgniłym wyżem". To on ukształtuje pogodę w długi, listopadowy weekend, a odchodząc, przyniesie do Polski temperaturę poniżej zera.